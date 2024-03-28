هشام ماجد يكشف سبب الانفصال عن أحمد فهمي وشيكو (فيديو)

قال الفنان هشام ماجد، عن علاقته بالثنائي شيكو وأحمد فهمي: "كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، واما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق انا وشيكو بس مبتوصلش اننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لان خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح".

وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، عن بدايته العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: "لما عملنا ورقة شفرة؛ كان كل واحد بيشتغل جنبه شغلانة مختلفة، وكنا سايبنها على الله، وأول واحد ادالنا فرصة هو محمد حفظي، واول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على الحلقة على الكتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو اقوى واحد فينا في التمثيل".

أصحاب من الجا معة

وأضاف هشام ماجد : "إحنا أصحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا ان احمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف ان ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا اننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر انه ينفصل ويشتغل لوحده".

وعلق الفنان هشام ماجد، على اقاويل سرقته مسلسل أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة، قائلًا: "مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لاني لم أتدخل في الكتابة، وعادي اننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة".

ووقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "ضيوف الشرف هما ابطال المسلسل ومبني عليهم القصة في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان السنة دي، وكسرت الدنيا بمسلسلين السنه دي، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة.

وتابع : " من أحلى الحلقات برضو بتاعت نهى عابدين لان ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين اقنعوني، وحلقة ريم خوري برضو، لكني بحب اللعبه والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لانه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه، وان شاء الله فيه جزء جديد وبيتكتب دلوقتي، وهينزل السنادي، وموضوع مواعيد رمضان مش فارقة لان المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل كامل العدد نزل السنة اللي فاتت منصة بس".



