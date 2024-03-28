نفسنة.. شريف حلمي يكشف سر غضب المؤلفين منه (فيديو)

كشف الفنان شريف حلمي، كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

حالة من الغضب ضدى

وعلق الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم، سر غضب المؤلفين منه، قائلًا: "هناك حالة من الغضب ضدى من بعض المؤلفين رغم أن بعضهم أصدقائي بسبب دخولي مجال التأليف والكتابة، معقبًا: «مبقوش يجيبوني في شغلهم نفسنة» .

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقًا مختلفًا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.

وقال الفنان شريف حلمي، إن مسلسل الحفار حرمه من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدته نظرا لأنه كان متواجدا في باريس لتصويره، وكان يتمنى أن يلقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

تابع الفنان شريف حلمي،: "كنت طفل طيب ومدلل لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".

