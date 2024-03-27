أحمد عبدالعزيز يتحدث عن واقعة بيع عفش شقته ويصرح نادما: “الفن غدار”

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه يرى أن الفن غدار ولم يقم بعمل بيزنس خاص به تحسبا لأي لحظة غدر من الفن، قائلا: "الفن غدار ومفكرتش اعمل بيزنس خاص ومقصدش بموضوع الفن غدار أنه مرتبط بالناحية المادية فقط ولكن المادية والفنية والفن غدار عموما".

وأوضح أحمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن العمر يمر وقرأ مسرحيات كثير وقدم بعضها لشخصيات تتكلم عن الفنان الذي كان ملء السمع والبصر ثم ابتعدت عنه الأضواء ومن الأكثر شهرة لفنان راح عليه الزمن.

واستكمل: "مهنة التمثيل بتعمل كده في معظم الأحوال، ومن الناحية المادية أيضا غدار وأنا طول الوقت عمري ما كان عندي إصرار عمل بيزنس خاص وأجيب له وقت منين والشغل كان واخد كل الوقت، وبُعدي عن الشاشة فترة مكنتش كبيرة قوي وكان لأسباب كتير".

بيع العفش

وعن التقارير التي نشرت حول إقدامه على بيع عفش شقته بسبب أزمة مادية مر بها، قائلا إن الواقعة كانت تخص شقة له في إسكندرية ثم باعها لعدم حاجته إليها ثم تسرب الأمر إلى الصحافة فتغيرت القصة إلى بيع عفش شقة بسبب الفقر لابتعاده عن العمل الفني لفترة طويلة وقلة العمل.

وعقب: “الرزق بتاع ربنا ونعم بالله يعني من كان رزقه في يد ربنا فلا يقلق لا على اليوم ولا على الغد ولا على أي حاجة وطول عمري ما قلتش كده وتعرضت لأزمات طبعا مادية كتير في حياتي هي شغلانتنا كده إنما الحمد لله يعني ما وصلتش لأن أبيع عفش بيتي”.

وأحمد عبدالعزيز ممثل مصري، ولد في مدينة الاسكندرية، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم حصل على البكالوريوس كذلك من المعهد العالي للفنون المسرحية. كانت بداية عمله الفني من خلال المسرح الجامعي، ثم التحق بعدها بسنوات بمسرح الطليعة في عام 1976.

لكن شهرته كانت بسبب مجهوده المكثف في العمل في الدراما التليفزيونية التي طغت على قائمة اعماله، من أشهر أعماله: (من الذي لا يحب فاطمة، الفرسان، الوسية، المال والبنون، ذئاب الجبل، سوق العصر)، ورغم قلة انتاجه السينمائي مقارنة بما قدمه في التليفزيون، إلا أنه شارك في بطولة العديد من الاعمال الهامة، منها: (عودة مواطن، حارة برجوان، وداعًا يا بونابرت، الطوق واﻹسورة).

