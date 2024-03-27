آيتن عامر تنهار على الهواء: الطلاق أبشع تجربة تمر بها أي سيدة

علقت الفنانة آيتن عامر، على تغريدة "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز"، عبر موقع إكس، بعد انفصالها.

وقالت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كنت أقصد الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج، وكان ذلك ردا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يدفع لواجهت الحبس".

وتابعت الفنانة: "طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك".

وأكملت: “أبشع التجارب اللي ممكن ست تمر بيها في حياتها ومن أصعب التجارب اه طبعا لأنه أبغض الحلال الست ممكن تبقى بتنور بعد الطلاق بس مش عشان اتطلقت هي كانت منوره من قبل كده بكتير ولكن في فترة ممكن الست تبقى استنزفت فيها وابتدت تحس ساعتها انها ابتدت تفقد جزء من سلامها النفسي من من صحتها من من من عقلها فلما بيحصل الطلاق الست بترجع تاني بتشوفه بترجع اني تنور زي ما كانت منوره قبل كده”.

وأردفت: “ولكن الطلاق ده حدث جلل يعني ده مش حاجه نقول ه ايه ده الطلاق ايه ده ده جميل هات لنا منه باكو واثنين وبتاع لا احنا ما قلناش كده بس قلنا انك انت يعني زي ما يكون تحدي مع نفسك أنا مش هقع”.

محمد عز العرب

ولفتت إلى أنّ شقيقتها وفاء عامر عندما وصفت طليقها محمد عزالعرب بأنه "شخص كويس"، كانت توجه رسائل للناس، موضحةً: "بعد الانفصال، رفضت الحديث عن الأمر تماما، لأني طول عمري محبش إن حياتي الشخصية تبقى ع المشاع".

وأضافت «عامر»،: "دايما عندي مساحة من الخصوصية أحب أن أحترمها، فعندما قالت وفاء عامر إنه إنسان جيد، كانت محقة، وإلا لم أكن لأرتبط به من البداية".

وتابعت الفنانة: «أما سبب الخلاف، فإننا سأكرر ما قلته لياسمين عبدالعزيز وتعرضت للانتقاد بسببه وهي الناس ملهاش علاقة أنتم اتطلقتوا ليه، ربنا يسعدك ويسعده ويعملكم الخير، وده اللي كنت مستنية الناس يقولوه ليّ، وللأسف طالته انتقادات وأنا كذلك، ومازلنا نتعرض للانتقادات حتى هذه اللحظة، والمشكلات بيننا بدأت بعد سنة من حدوث الانفصال».