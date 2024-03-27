نشرة التوك شو.. سخرية رامز جلال وأفورة محمد سامي وغرور كولر

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قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك قبلة مثيرة وقبلة أخرى غير مثيرة، منوهة بأن القبلة الخاطفة والسريعة بين الأزواج تكون غير مثيرة، وتختلف عن مشهد يحمل إثارة.

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ريتا حرب: "البوسة اللي بين الزوجين مش مثيرة"



استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة السادسة عشر من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، نجما النادي الأهلى أكرم توفيق وحسين الشحات.

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رامز جلال يسخر من حسين الشحات وأكرم توفيق: موفاسا التتش وسفاح الغرام



أحرج شيخ العرافين الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".

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نزار الفارس.. "إمام مسجد يعصي أمه بالعمل في الإعلام"



أبدى الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، تقديره الكبير للنجم العالمي محمد صلاح، قائلا: “محمد صلاح لا يقارن بأحد أيا كان”.

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مدحت شلبي: محمد صلاح ميتقارنش بحد واللي يهاجمه "منفسن" (فيديو)



أجاب الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عن السؤال المثير للجدل بشأن من الأحق بلقب نادي القرن، هل الأهلي أم الزمالك.

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ردت الفنانة مي عمر على سؤال على اتهام زوجها محمد سامي بأنها لديها شهوة "الشراء والشوبينج؟"، بعد أن قالت الإعلامية أميرة بدر: “محمد سامي اللي غششنا السؤال، وبيشتكي منك”.

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بلاش أفورة.. مي عمر ترد على اتهام محمد سامي (فيديو)



كشف عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق كواليس مثيرة عن انتقاله إلى النادي الأهلي، من فريقة السابق غزل المحلة.

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مكالمة منتصف الليل.. عمرو الحديدي يكشف كواليس مثيرة عن انتقاله للأهلي (فيديو)



قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للأرملة أن تخرج وتسافر لأي مكان قبل انتهاء عدتها إلا للضرورة، فالتي تريد أن تذهب لـ والدتها لا يجوز، والتي تريد أن تذهب لقضاء فريضة الحج والعمرة لا يجوز، يسقط عنها الفريضة في هذا العام.

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سعاد صالح تكشف حكم سفر الأرملة للحج أو العمرة قبل انتهاء العدة



قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن كولر لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وتدويرهم وإمكانيات محلل الأداء، وجهز 3 فرق حاليا للنادي الأهلي وأصبح متوفر في كل مركز 2 لاعبين".

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أصابه الغرور.. عمرو الحديدي يهاجم كولر (فيديو)

