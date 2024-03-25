كينيا|إعادة فتح محطة JKIA بعد حادث حريق الصباح

استأنف قسم من مبنى الركاب 1E في مطار جومو كينياتا الدولي، عملياته بعد إغلاق مؤقت بسبب حادث حريق ، حسبما أعلنت هيئة المطارات الكينية (KAA) يوم الاثنين.

في تحديث حديث ، أكدت KAA الحالة التشغيلية الكاملة للمبنى 1E (T1E) ، قائلة: "بالإضافة إلى بياننا السابق ، يسعدنا أن نعلن أن المبنى 1E (T1E) في مطار جوهانسبرغ الدولي يعمل الآن بكامل طاقته".

ويعزى الحادث، الذي وقع صباح الاثنين، إلى عطل كهربائي داخل المبنى رقم 1E في مطار جومو كينياتا الدولي.

طمأنت KAA الجمهور بأنه تم احتواء الوضع بسرعة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات. وكإجراء احترازي، تم قطع التيار الكهربائي عن المبنى رقم 1E مؤقتا لضمان سلامة جميع الأفراد داخل المبنى.

لتقليل الاضطراب ، تمت إعادة توجيه جميع عمليات وصول الرحلة إلى المبنى رقم 1A حتى إشعار آخر. تم إجلاء الركاب والموظفين على الفور من المنطقة المتضررة.

يخدم المبنى رقم 1E العديد من شركات الطيران الدولية ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات ولوفتهانزا.

تمثل إعادة افتتاح المبنى رقم 1E خطوة مهمة في استعادة الحياة الطبيعية للعمليات في مطار جومو كينياتا الدولي في أعقاب الحادث المؤسف.