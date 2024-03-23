نظام مستجمعات الصخور يحدث ثورة الوصول إلى المياه في كينيا

تشهد مقاطعة ماكويني شرق كينيا، جفاف بسبب شحيحة المياه، هناك القليل من المياه المنقولة بالأنابيب وعدد قليل من البدائل الموثوقة.

في عام 2012 ، قرر أهالي المنطقة معالجة هذه المشكلة من خلال اعتماد نظام مستجمعات الصخور ، وهي طريقة لحصاد مياه الأمطار من النتوءات الحجرية ، وهي صخور عملاقة تحدث بشكل طبيعي تقف على ارتفاع مئات الأقدام فوق سطح الأرض.

بنى المواطنون جدارا خرسانيا حول الصخرة لاحتجاز مياه الأمطار ، بدعم مالي وتقني من منظمة غير حكومية تسمى مؤسسة سد الرمال الأفريقية.

وضعوا حجارة كبيرة لتصفية المياه وأنبوب لنقل المياه إلى صهاريج التخزين.

تتدفق المياه التي يتم جمعها من مستجمعات الصخور إلى الخزانات عبر الأنبوب، ثم إلى نقطة تجميع المياه القريبة حيث يجلبها السكان من الصنابير.

يشرح جيفرسون موتي ، مسؤول الاتصالات في مؤسسة Africa Sand Dam Foundation ، كيف يعمل، مستجمعات الصخور هي تقنية بسيطة يتم من خلالها بناء جدار خرساني حول صخرة معينة ، حيث يحصد مياه الأمطار ثم يصل إلى التخزين أو الخزانات ، وهي خزانات مياه الأمطار."

اعتادت جويس بغل المشي لمدة ساعتين تقريبا للعثور على الماء من قريتها الجبلية والصخرية سيومبي في مقاطعة ماكويني.

يأتي البغل إلى مستجمعات الصخور لجلب الماء هنا حوالي خمس مرات في اليوم ويستغرق حوالي نصف ساعة لإعادته إلى المنزل، اعتدنا أن نواجه الكثير من تحديات المياه هنا. كنا نسير لمسافات طويلة، لمدة ساعتين تقريبا، للحصول على الماء.

عندما نصل إلى البئر ، سنجد الكثير من الناس قد وصلوا بالفعل. كنا ننتظر لمدة 30 دقيقة للحصول على وعاء واحد من الماء كنا نقضي معظم أيامنا في البحث عن الماء".

اليوم البغل سعيد لأن مصدر المياه الجديد قريب ومتاح باستمرار والمياه نظيفة.

ونتيجة لذلك، تنتج أشجارها المزيد من الفاكهة وتعطي أبقارها المزيد من الحليب.

وتقول: "كنا نعتقد أن هذه الصخور لا قيمة لها، لكننا الآن نرى فوائدها".