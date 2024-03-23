الليلة ..منتخب الطائرة يواجه كينيا في نهائي دورة الألعاب الأفريقية

يواجه منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مع نظيره الكيني، اليوم السبت في المباراة النهائية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة بتوقيت غانا.

وتأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى الدور النهائي بالفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/1 في الدور نصف النهائي.

وفاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في لقاء، ربع النهائي، علمًا بأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بالفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي