كينيا تفرج عن جثث ضحايا طائفة شاكاهولا لدفنها

تقول الحكومة الكينية إنها ستفرج عن بعض جثث ضحايا طائفة شاكاهولا الأسبوع المقبل.

وتم التعرف على ما لا يقل عن 34 جثة وربطها بعائلاتهم، من بين مئات الجثث التي تم استخراجها العام الماضي.

وانتشلت جثث 429 شخصا، بينهم أطفال، من قبور في شاكاهولا، وهي غابة نائية خارج بلدة ماليندي الساحلية. وظهرت على معظمهم علامات الجوع والاعتداء.

وقال الناجون وعائلات الضحايا إن القس بول ماكنزي الذي نصب نفسه بنفسه شجع أعضاء كنيسته الدولية على الانتقال إلى هناك والاستعداد لنهاية العالم.

ويضيف الناجون إنه أمرهم بالصيام حتى يتمكنوا من "الوصول إلى الجنة".

وستقدم الحكومة المشورة لأسر الضحايا لكنها لن تساعدهم في نقل الجثث لدفنها، حسبما قال كبير علماء الأمراض الحكوميين الدكتور يوهانسن أودور يوم الأربعاء.

ونفى ماكنزي مسؤوليته عن الوفيات، ويحاكم هو وعدد من أتباعه حاليا بعدة تهم، بما في ذلك الإرهاب والقتل والتعذيب.

وقال الدكتور أودور إنه من المقرر إجراء عمليات استخراج جديدة للجثث في غضون أسبوع إلى أسبوعين، مضيفا أنه تم تحديد 35 موقعا آخر للمقابر.

وقد تؤدي عمليات استخراج الجثث الجديدة المخطط لها إلى زيادة عدد القتلى.

وقال الدكتور أودور إن ربط الجثث بعائلاتهم كان بطيئا لأن "الناس لا يأتون للمطالبة بأحبائهم".



