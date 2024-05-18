عاطلان يستدرجان موظفا من على فيس بوك لسرقته ومحاولة قتله

أقدم عاطلين على الشروع في قتل موظف، عقب استدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء عرض هاتفه المحمول للبيع، وقاموا بسرقته ولاذا بالفرار.

بداية التفاصيل عندما توجه الشاب أحمد رضا أحمد، يبلغ من العمر 35 عاما، موظف، لقسم شرطة حلوان لتحرير محضر بقيام شخصين باستدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسرقة هاته المحمول الذي كان قد أقدم على عرضه للبيع بمبلغ 3200 جنيه، ومزقوا جسده ما سبب جرح غائر في البطن أدى إلى خياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، وأكد الضحية أنه عاش 30 دقيقة رعب أثناء قيام المتهمان بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتسببوا في قطع بالشريان وجروح غائرة في البطن وخياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده، موضحا أن الواقعة حدثت خلال عرض هاتفه المحمول على فيس بوك، وتواصل معه أحد المتهمين خلال مكالمة هاتفية أنه يريد شرائه، واتفقا على موعد للتقابل لإتمام عملية البيع.

وأوضح الضحية أنه أثناء التقابل مع الشخص الذي تواصل معه على هاتفه المحمول الذي يريد شرائه، كان قد حضر مستقل سيارة، وخلال حديثهما فوجئ بشخص من خلف السيارة يستل سلاح أبيض -كاتر- ويهدد بترك الهاتف المحمول وإلا أن ينهي حياته، مكملا حديثه: أنه قاوم الشخصين قبل أن يسرقا الهاتف المحمول.

وفى سياق اخر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح الزقازيق بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية ووقوع عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة 5 أشخاص زينب. م. ف 45 سنة عبدالرحمن. ع. ك 29 سنة، سماح. ر. ح 56 سنة، نهى. ك. م 34 سنة، أدم. ع. م 26 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.