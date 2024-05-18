غارفيلد مُحب "اللازانيا" يقود مغامرة مشوقة وعلاقة أكرم حسني بالقط الأشهر عالميًا

عشاق أفلام الأنيمشن من الأطفال والكبار على موعد مع فيلم المغامرات الأمريكي غارفيلد، والمقرر انطلاق عرضه خلال أيام قليلة بجميع دور العرض .

يعد غارفيلد واحدًا من أكثر الحيوانات الأليفة الكرتونية شهرة في العالم، ورغم ذلك لم يتم إنتاج سوى فيلمين روائيين من أفلام الحركة الحية، وكلاهما من بطولة بيل موراي .

غارفيلد

وبعد ما يقرب من 20 عامًا من إصدار أول فيلم حركة مباشر، تم الإستجابة لدعوات الكثيرين من عشاق أفلام الأنيمشن، حيث حصل القط البرتقالي غارفيلد والمحب لللازانيا على أول فيلم رسوم متحركة مقرر أن ينطلق عرضه يوم 22 مايو الجاري بدور العرض الأمريكي .

غارفيلد

طاقم عمل غارفيلد

الفيلم مقتبس من قصة جارفيلد المصورة لجيم ديفيس، من إخراج مارك ديندال وسيناريو كتبه ديفيد رينولدز وفريق الكتابة المكون من بول أ. كابلان ومارك تورجوف، وبطولة الفيلم كريس برات الذي يؤدي صوت شخصية القط البرتقالي المحبب للجمهور ، إلى جانب أصوات صامويل إل جاكسون، وهانا وادينجهام، وفينج. رامز، ونيكولاس هولت، وسيسيلي سترونج، وهارفي جيلين، وبريت جولدستين، وبوين يانج، وسنوب دوج.

غارفيلد

مغامرات غارفيلد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والمغامرات المشوقة، حيث يجتمع غارفيلد مجددًا مع والده المفقود منذ فترة طويلة، وهو قط شوارع يُدعى فيك، ويُجبر على الانضمام إليه في مغامرة عالية المخاطر .

غارفيلد

هل يحقق أكرم حسني ونجله ياسين نجاحًا في غارفيلد بنسخته العربية ؟

في سياق متصل، كان الفنان أكرم حسني، أثار جدلًا واسعًا منذ إعلانه المشاركة في النسخة العربية من فيلم غارفيلد، وهو القط البرتقالي الأشهر عالميًا .

أعلن أكرم حسني خلال لقاءات صحفية، عن تعاقده على عمل جديد من فئة الأنيمشن، وذلك برفقة نجله ياسين، والذي مقرر أن يقدم الدبلجة الصوتية لشخصية “غارفيلد” الأمريكية .

أكرم حسني ونجله

وكشف “أكرم” عن سر تحمسه لخوض هذه التجربة الجديدة، قائلًا:" السبب هو أن غارفيلد كارتون عالمي، وأيضًا تعاوني مع شركة عالمية، ووجود العديد من الأطفال المتابعين الكارتون، لذلك اعتبره تحديًا جديدًا ومختلف ".

أكرم حسني يكشف صعوبات الدبلجة الصوتية في غارفيلد

وأضاف متحدثًا عن صعوبة أداء التسجيل الصوتي للشخصية والدبلجة قائلًا:" أنه شعر بصعوبة ما بين الأمرين في البداية لأنه لابد أن يوازن بينهما طوال التسجيل لكنه بعد الانتهاء من التسجيل شعر أن نغمة الصوت قريبة من صوته الطبيعي بالفعل ".