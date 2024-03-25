مشاركة أولى لسعد العود في ليالي الأوبرا الرمضانية

تتواصل انشطة الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، تقدم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن سهراتها الرمضانية حفلا للمغنى والعازف سعد العود وفرقته والذى يشارك لاول مرة بالفعاليات، وذلك في التاسعة والنصف مساء الاربعاء 27 مارس على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر اعمال الموسيقى العربية التى يؤديها سعد العود باسلوبه الخاص منها لا مش انا الي ابكي ، كل ده كان ليه ، في يوم و ليلة ، يا دنيا يا غرامي ، توبة ، شغلوني ، كنت فين ، من قد ايه كنا هنا ، مضناك، امتى الزمان ، مشغول عليك مشغول ، غالي عليّا ، سواح ، على حسب وداد ، زي الهوى ، العيون السود ، اهواك، حنين ، الليلة الكبيرة ، امل حياتي .

يذكر ان سعد العود تميز في الغناء العربى والعزف علي آلة العود مما أدى لإقتران اسمه بها وقدم هذا اللون الفنى بمختلف اللهجات ، سعى لإحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية وتقديمها برؤيته الخاصة محافظا علي هويتها الشرقية، الى جانب مزيجا جمع الموسيقى المعاصرة وآلة العود والتى لاقت الاعجاب والاستحسان .



أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.