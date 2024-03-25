شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لانش بوكس، مفاجئة آدم لمريم (فدوى عابد) بتمكنه من الحصول على دليل إدانة بسمة (غادة عادل).

استعرضت الحلقة استدعاء شريف لسامي ومطالبته التعاون معه، فيساوم الأخير ماجي على الزواج منه مقابل عدم إبلاغه عنها.

كما تشهد الحلقة اخبار مروان الصديقات بسمة وندى ومريم بعمل سامي (عمرو رمزي) كمخبر، ويأمرهم بالتخلص منه، فترفض بسمة قتله وتساومه على السكوت مقابل المال.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.