باكستان تنقل ملامح تراثها الفني إلى المسرح الصغير بالأوبرا.. صور

تنفيذا لخطط الثقافة المصرية الهادفة الى مدجسور التواصل مع مختلف دول العالم، اطلقت دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامج السهرات العربية والاسلامية الرمضانية على المسرح الصغير، والذى بدا بامسية من دولة باكستان، اقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وشهدها السفير ساجد بلال سفير باكستان بمصر ونائبة رازي خان وعدد من الدبلوماسيين والجالية الباكستانية المقيمة.

ووسط حشد جماهيرى استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الحسين علي ثم عزف السلام الوطنى لكل من مصر وباكستان ، بعدها نقل طلاب المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة وعدد من الموهوبين من ابناء الدولة الاسيوية الدارسون بجامعة الأزهر ملامح من فلكلور بلدهم معبرين عن ثراء وتنوع ثقافتهم من خلال مجموعة من التابلوهات الفنية التراثية بالملابس التقليدية والاعمال الغنائية والموسيقية المحلية.

بالاضافة الى فقرة استعراضية حركية للاطفال ، الى جانب مختارات من المؤلفات الدينية والإبتهالات والمديح كان منها اسماء الله الحسني ،برده الشريف ، محمد نبينا ، مدد يا الله وغيرها.