الحكومة: تسعير السلع بناء على سعر الدولار الحالي (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن توفير السيولة الدولارية، جعل الدولة تنجح في توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار انخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية ما بين 48 جنيها إلى 49 جنيها.

سيتم تسعير السلع بناء على سعر الدولار الحالي

وقال محمد الحصماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن سعر الدولار انخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية ما بين 48 جنيها إلى 49 جنيها، مؤكدا أن سيتم تسعير السلع بناء على سعر الدولار الحالي.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المواطن سيشعر بانخفاض أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه رسالة قوية وشدد على ضرورة اجتماع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين للسعي نحو خفض أسعار السلع.