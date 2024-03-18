حلا شيحة تكشف مفاجأة حول سبب ارتدائها النقاب

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة برنامج "على المسرح" الذي تقدمه منى عبد الوهاب مساء اليوم، ويذاع على ثلاث قنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMSC) (الفضائية المصرية، وقناة الحياة وقناة cbc).

وتحدثت حلا في هذه الحلقة عن الوقت الذي ابتعدت فيه عن كونها فنانة وعن ارتدائها الحجاب، قائلة إنها نشأت في أسرة تعلمت فيها أن هناك إله في هذا الكون، وكثيرًا ما علمتها والدتها أن تمارس التأمل وتسبيح الله في كل ما تفعله.

وفي إحدى المرات، وتحديدًا في سن الثالثة والعشرين من عمرها، قررت ارتداء الحجاب بنفسي بدلًا من الجلوس مع شيخ أو داعية".

وأكدت حلا على أن طريق الفن والشهرة ثم الزواج والأولاد جعلها تتقرب إلى الله"، أما عن النقاب فقالت إنها قررت ارتداءه في أول عمرة لها، وكانت تعلم أنه ليس فرضًا ولكنها أرادت أن تكون أقرب إلى الله وكان النقاب شعورًا جميلًا بالنسبة لها وأكدت أنه كان كذلك قائلة "أنا أحب النقاب"، ودعت الجمهور والنقاد إلى احترام هذا الشعور.

ونفت حلا شيحة أن تكون اختارت أن تصبح داعية إسلامية أو أنها حفظت كتاب الله الكريم بأكمله وهو القرآن الكريم عن ظهر قلب، قائلة: "كل هذا بسبب كثرة الرؤى والأحلام التي كانت بمثابة إشارات لي لاتباع هذا الطريق".