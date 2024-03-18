الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمريكا: إسرائيل لم تقدم لنا أي خطة عن حماية المدنيين في رفح

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكناً، لكن إسرائيل تعتبر بعض مطالب حماس مبالغاً فيها.

وأعرب سوليفان في مؤتمر صحفي عن مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عملية عسكرية محتملة في رفح، مضيفا أنه سيكون من الخطأ شن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية حتى لا تزيد من الفوضى في قطاع غزة.

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كما أشار إلى أن إسرائيل لديها طرق لمواجهة حماس دون الدخول إلى رفحالفلسطينية، وقال إنه سيناقشها مع المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أن إسرائيل لم تقدم لنا وللعالم خطة لإخلاء مواطنيها في رفح ومن غزة.

كما أشار إلى أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقارير الأمم المتحدة حول المجاعة في القطاع مثيرة للقلق.

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