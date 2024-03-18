نجوى فؤاد: "اتجوزت عرفي كتير.. وزواجي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة"

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواج، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لأبعد الحدود".

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"زواجي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص"، مشددة على أن زوج الفنان رمزي عادت له على أساس وبشرط أن يطلقها.

وأشارت الفنانة البالغة من العمر 85 عاما إلى أنه كان هناك عدد من الزواجات العرفي، مؤكدة أنها تزوجت شخص معروف جدًا وترفض الإفصاح عن اسمه.