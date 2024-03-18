الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نجوى فؤاد: "اتجوزت عرفي كتير.. وزواجي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة"

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواج، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لأبعد الحدود".

وأضافت  "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"زواجي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص"، مشددة على أن زوج الفنان رمزي عادت له على أساس وبشرط أن يطلقها.

txt

تدهور الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد.. على كرسي متحرك

وأشارت الفنانة البالغة من العمر 85 عاما إلى أنه كان هناك عدد من الزواجات العرفي، مؤكدة أنها تزوجت شخص معروف جدًا وترفض الإفصاح عن اسمه.

مواد متعلقة

خالد يوسف: الفن أبو الحلال وحاولت اقناع حنان ترك بالعودة للتمثيل (فيديو)

مسلسل الكبير أوي 8| أمينة خليل توافق على الزواج من حاتم صلاح وتعتزل الفن

أحمد عز:" والدى عاقبنى بسبب الفن.. وعندى فوبيا المرض"

أمير كرارة يكشف حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)

صالون الأوبرا الثقافي يناقش الفن وقضايا المجتمع
الجريدة الورقية