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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سعد الصغير لبسمة وهبة: "لو أنا شيطان تبقي أنتِ ايه؟!"

المطرب سعد الصغير
المطرب سعد الصغير

انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، بعدما وصفته بالشيطان.

 

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وأعرب الصغير عن غضبه من بسمة وهبة  أكثر من مرة بسبب وصفها إياه بالشيطان وهو ما دفع الإعلامية إلى التراجع عنه ووصفته بأن "تصرفاته شيطان".

 

وعندما منحته ورقة فيها سؤال في نهاية الحلقة، عبّر عن غضبه وانسحب وانتهت الحلقة.

وقال الصغير خلال انسحابه: "ده نفس سؤال السنة اللي فاتت وقلت لك أنتِ خرابة بيوت، متشكرين أوي"، لترد عليه بسمة وهبة ضاحكة: "برضه هتقوم زي المرة اللي فاتت؟!".

ونابع : "تصدقي وتآمني بايه؟! مش عاوز منك فلوس، أنا جاي ومش عاوز فلوسك منك، ولو أنتِ تمام متقبضينيش وعليّ الطلاق ما هقعد تاني معاكِ، لو أنا شيطان تبقي أنتِ ايه، سلام يا أختي أنا غلطان إني جيت لك".
 

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