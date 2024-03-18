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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سعاد صالح تكشف عن أسماء سيدات نبيات أرسلهن الله.. فيديو

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال "هل المرأة من الجانب الشرعي من الممكن أن تكون قائدة أو مسؤولة، أو زعيمة". 

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المرأة مكلفة كالرجل لحمل أمانة التكليف، وأن الله قال في كتابه :" وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". 

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وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن المرأة في عهد الرسول كانت:" تخرج في الغزوات، وتقوم بتقديم العلاج للجرحى في الغزوات، فالمرأة كان لها دور في الجهاد فلا يوجد مشكلة بشأن تولي المرأة المسؤولية". 

ليس كل الأنبياء رجال ولفتت إلى أن الله ضرب لنا مثلا بالمرأة النبية، وأنه ليس كل الأنبياء رجال، وأن الله قال في كتابه الكريم " وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى" و" مريم" فأم موسى نبية، لأن الله أوحى لها، وعلينا أن نعلم الفرق بين النبي والرسول الذي بعث برسالة مثل سيدنا " موسى، وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام".

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