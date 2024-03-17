ميلوني: حققنا اليوم أهدافًا مهمة جدًا الرئيس السيسي وأشكره على حسن ضيافته

قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إن الإعلان المشترك الذي تبنته مصر والاتحاد الأوروبي اليوم يعد خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية قادرة على التصدي بشكل شامل لجميع التحديات المعقدة في عصرنا، بدءًا من الإقليمية التي تتعلق بالتنمية، وصولا إلى الهجرة غير الشرعية"، حسبما نقلت وكالة نوفا الايطالية.

وتابعت ميلوني: "حققنا اليوم أهدافًا مهمة جدًا الرئيس السيسي، أشكرك على حسن ضيافتك ولكني أعتقد أن وجودنا هنا جميعًا للتوقيع على هذا الإعلان له معنى ذو أهمية كبيرة لأنه نتيجة عمل دبلوماسي عظيم التزمنا به جميعًا في الأشهر الأخيرة".

وقالت ميلوني: "أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري للجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس السيسي مع الولايات المتحدة وقطر للتمكن من تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية في غزة ومن ثم إطلاق سراح الرهائن ووقف مستدام لإطلاق النار"، مضيفة: "يمكنني أن أعلن، في هذا الصدد، أن هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية في المجال الإنساني تجاه المدنيين المصابين القادمين من غزة إنه جزء مهم آخر من الجهود التي تبذلها إيطاليا منذ بداية الصراع".

