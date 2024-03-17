الاقتصاد والاستثمار في مصر على مائدة إفطار الاتحاد العام للمصريين في الخارج

أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج مائدة الافطار الرمضاني كعادته السنوية حيث التقى لفيف من قيادات الاتحاد ورجال السياسه والإقتصاد والإعلام ، كما حضر الإفطار مجموعة من السادة نواب الشعب في مجلسي النواب والشيوخ ، ولم يخل اللقاء عن حديث الساعة في مصر عن موقف الاقتصاد والاستثمار وقرارات البنك المركزي الاخيره .

وفي هذه المناسبه شرح الاستاذ الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ما حدث خلال الأيام الأخيرة من قرارات وتأثيرها على الإقتصاد المصري ، كما اشاد النائب محمود القط بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وصلابة موقفها الاقتصادي وتصدي الدولة للتضخم الحادث والمحتمل نتيجة تغير سعر الدولار في مصر .

حضر اللقاء النائبه سولاف درويش وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الفروع يتقدمهم السيد رئيس محلس الإدارة م. اسماعيل احمد علي ونائبه المستشار ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ والمستشار محمد ابو العيش والمستشار الاقتصادي محمد محمد فريد اعضاء مجلس الادارة والإعلامي محمد فضل من انجلترا والاعلامي عبد الناصر البنا رئيس تحرير الفضائية المصرية والإعلامي خالد المصري رئيس تحرير الوطن المصري ، د. احمد ياقوت رئيس فرع لبنان ، د. سامح كرم من السعودية ، المستشار أحمد محروس ، المهندس أمام يوسف ، الحاج عادل جابر رئيس فرع الاردن ، وباقي رجال الصحافة والسياسيين الحاضرين .

وقد وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج الشكر لكل السادة الذين قبلوا الدعوه وحضروا اللقاء الذي لم يخل من معاني الوطنية والانتماء.

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