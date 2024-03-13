معتز إينو يكشف أسوأ ذكرى في حياته (فيديو)

أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه كان يتمنى دائما أن يكون مشهورا، قائلا: "كنت بحلم أكون مشهور وألعب في التليفزيون والناس تتصور معايا".

الرحيل عن الأهلي أصعب ذكرى

وأضاف معتز إينو، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن أسوأ ذكرى شخصية في حياته، تعود إلى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي، موضحا: كنت متمسك جدا بالبقاء في الفريق، ولكن عدم المشاركة في المباريات؛ دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار رغم صعوبته".

وتابع معتز إينو: "لاعبي الكرة الحقيقيين كانوا بيلعبوا في الشوارع، وانضموا لمنتخب المدارس والمنطقة واللعب في الدورات الرمضانية.