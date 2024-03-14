مهندس ديكور "الحشاشين" يكشف أماكن تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل (فيديو)

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إن ديكور مسلسل " الحشاشين" استغرق حوالي ستة أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية ، لأنه يعمق إحساس المخرج و الممثلين.

وأضاف "فايز خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء أن التصوير الخارجي لـ مسلسل الحشاشين تم في "كازاخستان"، و جزء المياه و المركب تم تصويره في "مالطا"، و باقي التصوير تم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي.

600 عامل شاركوا في بناء ديكور المسلسل



وأشار أحمد فايز مهندس ديكورمسلسل الحشاشين إلى أن هناك 600 عامل شاركوا في بناء ديكور المسلسل، من بينهم نقاشين ،وحدادين و نجارين، وغيرهم من الحرفيين.