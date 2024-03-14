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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مهندس ديكور "الحشاشين" يكشف أماكن تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل (فيديو)

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إن  ديكور مسلسل " الحشاشين" استغرق حوالي ستة أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية ، لأنه يعمق إحساس المخرج و الممثلين.

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وأضاف "فايز خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء أن التصوير الخارجي لـ مسلسل الحشاشين تم في "كازاخستان"، و جزء المياه و المركب تم تصويره في "مالطا"، و باقي التصوير تم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 600 عامل شاركوا في بناء ديكور المسلسل


وأشار أحمد فايز مهندس ديكورمسلسل الحشاشين إلى أن هناك 600 عامل شاركوا في بناء ديكور المسلسل، من بينهم نقاشين ،وحدادين و نجارين، وغيرهم من الحرفيين.

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