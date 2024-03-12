نشرة التوك شو.. أمير كرارة يبكي بحرقةومفاجأة عن "جعفر العمدة 2"

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دخل الفنان أمير كرارة، في نوبة من البكاء، وذلك بعد عرض صورة له مع والده المتوفى، وعلق أمير قائلا: "ياه.. ده الشخص الوحيد اللي مقدرش أشوف صورته وأمسك نفسي من الدموع"، ما حدى بمقدمة البرنامج بالخروج لفاصل عاجل.

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أمير كرارة يبكي بحرقة في برنامج حواري والمذيعة تعالج الموقف بفاصل عاجل.. فيديو



حلّ الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة، ضيفين في الحلقة الأولى من برنامج المقالب “ رامز جاب من الآخر”تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال عن أحمد السقا وباسم سمرة: "واحد ديلر والتاني واكل تعبان "



قالت الفنانة مادلين طبر، إن الذكريات التي لا تريد أن تسترجعها تعود إلى تفاصيل الحروب في المنطقة التي لم تنتهي بل تمتد وتتنوع وتتفرع وبمثابة ضربات قلبية في هذا الزمن الصعب.

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مادلين طبر: الحصول على الجنسية المصرية أمنية عظمية أتمنى تحقيقها

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن وضع المكياج لا يفسد الصيام أو الصلاة، موضحة “يجوز أن تصلي وتصوم المرأة وتضع المكياج ولا يوجد مشكلة في ذلك”.

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أكد المخرج محمد سامي، أنه كتب 17 حلقة من الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، ولكنه في النهاية لم يقتنع، مما جعله يتراجع عن الفكرة.

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محمد سامي يكشف مفاجأة عن مصير الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)



كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رخص الإفطار خلال شهر رمضان وأحكامها وشروطها.

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أحمد كريمة يوضح رخص وشروط الإفطار في شهر رمضان (فيديو)



علق ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على عدم مشاركة نجله في معسكر المنتخب المقبل في أول قائمة للمدير الفني الجديد حسام حسن، قائلا:" كلنا مع منتخب مصر ومحمد ابني بيحب منتخب مصر، وتحت أمره في أي وقت".

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أول تعليق لوالد محمد النني بعد استبعاده من منتخب مصر (فيديو)



علق الفنان أحمد الفيشاوي، على انتشار “التاتو” على جسده، قائلا: "التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كاناو بيرسموا على جسمهم".

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أحمد الفيشاوي: التاتو من أيام القدماء المصريين ومقتنع بيه لأني فرعوني (فيديو)

