اتحاد الكرة يكشف كواليس نقل الدورة الودية لمنتخب مصر من الإمارت للقاهرة(فيديو)

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تم الاتفاق على إقامة دورة ودية بمشاركة منتخب مصر في الإمارات في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، ولكن نتيجة بعض الظروف، قر الاتحاد المصري استضافة تلك الدورة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء أن الدورة الودية تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا والمنتخب المصري.

استضافة مصر للدورة الودية

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدخلت في الأمر وساهمت بشكل كبير في استضافة مصر للدورة الودية، بعد أن لعبت دور المنقذ.

وأوضح أن مصر أصبح لديها بنية تحتية رياضية رائعة ومميزة، في عهد الرئيس السيسي، متابعا: أتمنى أن يقام نهائي البطولة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة للترويج له.