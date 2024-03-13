الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فيفي عبده: "بشتري كفني كل سنة" (فيديو)

فيفي عبده
فيفي عبده

كشفت النجمة فيفي عبده، عن قيامها بشراء كفن لها كل عام من السعودية ثم تتصدق به ولم تكتب وصية، قائلة: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين أطلعه صدقة ومش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق ورأي اللي يموت ميسبش حاجة ويصرف لآخر مليم".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الإنسان هو الذي يعمل ويحصل على الفلوس وليس العكس، ولابد من اهتمام كل إنسان بصحته لان الصحة هي الكنز الحقيقي، قائلة: "القرش احنا اللي بنجيبه مش هو اللي بيجيبنا وصحتنا أهم حاجة".

ومزحت قائلة: "الناس عماله تفلسع ولازم افكر في التربة وفجأة تلاقي الناس كتير بتموت وكل أسرة فيها ناس تموت، وفي وقت كورونا قعدت سنتين مشوفش حد خالص وأول خروجة خرجتها رجعت مصابة، ودي من ضمن الحاجات السودة اللى مريت بيها وفضلت معزولة ولا حسه بحاجة".

 

 

 

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