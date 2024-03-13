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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتحاد البنوك: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف (فيديو)

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك؛ لشراء أذون الخزانة المصرية.

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 استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي

وأضاف رئيس  اتحاد البنوك المصرية ، خلال تصريحات على فضائية “إكسترا نيوز” أن هناك إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.

وتابع  اتحاد البنوك المصرية، أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة "موديز"، مؤكدا أن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين ارتفع لدى شركة الصرافة التابعة للبنك.

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