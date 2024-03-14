شرط وحيد للتوقيع.. معتز إينو يكشف كواليس انتقاله من الزمالك للأهلي (فيديو)

قال اللاعب معتز إينو، إنه عند انتقاله من الزمالك للأهلي، كان لديه شرطا وحيدا للموافقة على عرض المارد الأحمر وهو توقيع العقود في منزل الخطيب وبالفعل استجاب “الخطيب” لطلبه.

وأضاف معتز إينو خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج “ خط أحمر ” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم"، :”لن أنسى يوم مقابلتي للكابتن محمود الخطيب في منزله لتوقيع العقود وكان في قمة الأخلاق العالية والرفيعة، وقال لي نصا: "أنت جاي نادي كبير وعارفين إحنا اختارنا مين وأنت مطلوب بالاسم".

رسالة محمود الخطيب عقب توقيع العقود

وتابع معتز إينو: " "رسالة الكابتن محمود الخطيب لي عقب توقيع عقود انتقالي للنادي الأهلي وضعت العديد من الضغوط عليّ، وكان يجب أن أكون عند حسن الظن وأسعى لإدخال الفرحة على جماهير القلعة الحمراء ، معقبا: "كان لازم أعمل حاجة عشان أفرح جمهور الأهلي".