الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بوسي تفضح سعد الصغير: "أخد دهب مراته وأعطاه لست تانية"

بوسي وسعد الصغير
بوسي وسعد الصغير

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّه تدخل بينها ووالدها من أجل ركوب التريند، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد أن يكون أحد دفعه لذلك: «كان عاوز يركب التريند على قفايا، ومستبعدش عن سعد أي حاجة». 

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «سعد الصغير أخد شقى وشقة ودهب أرملة أخيه المتوفي اللي كانت على ذمته واداهم لواحدة تانية مكنتش على ذمته». 

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وتابعت المطربة الشعبية: «هذه السيدة التي خدعها سعد الصغير صديقتي من قبل أن تتزوج أخيه ورفعت ضده قضية في المحاكم حتى تحصل على حقها». 

وأوضحت، أنها لم تكن تعتقد أنه سيذهب إلى والدها، لأنها لا تتابع ما يحدث: «راح لأبويا من ورايا، ومصر كلها اتكلمت بعد ما الحلقة نزلت، ووالدي وقتها مكنش محتاج وكنت ببعت له وإخواتي كانوا معاه وأخي حي يرزق وكنت ببعت له فلوس».

وكذبت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بعدما قال إنه كان "بيسلفها فلوس"، موضحةً: "عمري ما استلفت جنيه حتى من أخويا". 

وأضافت : "لو سعد الصغير قدامي وعينه في عيني هقوله الكلام ده لأني مبخفش من حد، أنا بخاف من ربنا بس، ده أخويا عمري ما أخدت منه جنيه". 

وتابعت المطربة الشعبية: «حياتي من البداية مأساة وكلها بلاوي وأحمد الله على كل حال».

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