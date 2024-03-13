يوسف الحسيني يزف بشرى سارة بشأن انحفاض الأسعار (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن زيادة الاستثمار أدى لزيادة الدولار، ما أدى إلى زيادة الانفراجات عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية.

وأوضح يوسف الحسيني خلال برنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية الأولى أنه من خلال إتمام استثمارات وانفراجات مشروع رأس الحكمة والاستثمارات الجديدة منها في شرم الشيخ ومنها في البحر المتوسط كالاتفاق الصيني، وقد تم بالفعل توقيع البرتوكولات المبدئية لهذا الاتفاق والاستثمارات الصينية الصناعية العملاقة أدت إلى الزيادة من انفراجات الاستثمارات المصرية.

وصول إفراجات عن إجمالى بضائع بقيمة حوالي مليار و300 مليون دولار

وأكد وصول إفراجات عن إجمالى بضائع بقيمة حوالي مليار و300 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيوت والدواجن وسوف يقل سعرها بشكل أكبر نظرًا لمسألة الدورة الداجنة التي تستمر لـ 45 يومًا.

وتابع: يوسف الحسيني: «انخفض سعر اللحمة المستوردة في الأسواق، حيث وصل سعرها إلى 200 جنيه بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة».