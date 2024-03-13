محمد سامي يرد على عفاف شعيب: كلامها كدب وبحترمها علشان سنها (فيديو)

رد محمد سامي، على اتهامات الفنانة عفاف شعيب بأنه تسبب في إصابتها خلال مشهد ولم يسأل عنها، قائلا: "أنا بحترمهاعشان سنها، وكل كلامها كدب وخلافي معها لسبب آخر لأنها كذبت علي خلال تصوير عمل فني، ومثل هذه الأمور لا التفت لها تماما، وأهتم بعملي".

وأوضح محمد سامي، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار” على فضائية «النهار»، مساء اليوم الثلاثاء أن نشأ في أسرة غنية وميتسرة ماديا.

المخرج هو المايسترو في العمل الفني

وأشار محمد سامي، إلى أن المخرج هو المايسترو في العمل الفني، ولكن الأمر يختلف بحسب هوية كل من نجم العمل الفني والمخرج.