نشرة التوك شو.. كواليس السباق الدرامي في رمضان وتحذير من الأرصاد

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أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جهاد الحرازين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب تحدث عن أهداف معلنة للعملية العسكرية على قطاع غزة وهي القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى وعدم تكرار ما حدث يوم السابع من أكتوبر.

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“نتنياهو" يخطط للسيطرة على غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية



أكد إعلام إسرائيلي بأن تقديرات الجيش هي أن القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إعلام إسرائيلي: القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام بحسب تقديرات الجيش



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لديها فن راق تواصل دورها في التوعية من خلال الفن دائمًا بشكل غير مباشرمن خلال الشركة المتحدة.

نشأت الديهي يكشف سبب الهجوم الإسرائيلي على مسلسل "مليحة" (فيديو)



حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

احذروا تخفيف الملابس.. الأرصاد تكشف موعد الانحفاض الجديد في درجات الحرارة (فيديو)



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مدت ساعات عمل بعض المحال التجارية، نظرا لأهميتها الكبرى خلال شهر رمضان مع زيادة الطلب عليها خلال تلك الأيام المباركة".

التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من مواعيد الغلق بشهر رمضان (فيديو)



كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "اليومين المقبلين قد يحدث فيهما اجتياح بري لرفح، وقد يبدوا أن التنفيذ غدا، وفق ما صرح به نتنياهو بضرورة القيام باجتياح رفح؛ بداعي القضاء على حركة حماس".

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن موعد اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية (فيديو)



قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيها، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيها بدلًا من 100 جنيه، و27 جنيها لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين".

قالت الفنانة صابرين إنها تؤدي دور شخصية قوية في مسلسل مسار إجباري، وتتعرض للانكسار خلال أحداث المسلسل، مؤكدة أنها سعيدة بهذا المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان.

صابرين تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "مسار إجباري" (فيديو)





قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن كل الأطعمة النباتية مفيدة للجسم، وأفضل من اللحوم خاصة لو تم الإفراط فيها.

جمال شعبان يحذر من عادة سيئة بعد الإفطار تسبب أزمة قلبية (فيديو)