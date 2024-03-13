شعبة القصابين تكشف مفاجأة عن أسعار اللحوم (فيديو)

قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المفترض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل لـ 175 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ230 جنيه ويتوقع انخفاضها بشكل أكبر.

وطالب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال مداخله هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني بوجود رقابة على المستوردين لأن لهم عدد واضح وسجلات واضحه بأوامر أفراج من الموانئ، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في أن الاستيراد وصل لـ60% والإنتاج يصل لـ٤٠% فقط وهذه هي المشكلة الأساسية الذي يجب تسليط الضوء عليها.

تفعيل الإنتاج الزراعي

واقترح مصطفى وهبة بضرورة تفعيل الإنتاج الزراعي، موضحا أنه إذا تم زراعة الأعلاف ففي هذه الحالة لا تضطر الدولة إلى المحاسبة بالدولار ومن ثم لا يتحكم المستورد بزيادة سعر الدولار وزيادة سعر السلعة، مؤكدا على ضرورة الإسراع لزراعة الصويا والذرة الصفراء حتي لا نحتاج الى المستوردين.