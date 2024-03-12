أمير كرارة يكشف حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)

أكد الفنان أمير كرارة، أنه سيكون سعيدا خلال مشاركته في أي عمل فني مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني لو مثل حتى لو دور ثاني أو ثالث".

وأضاف أمير كرارة ، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء ، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لن يوقف عمل درامي أو سينمائي، متابعًا "هقلل شغل بس وبلاش جري".

سأكون داعم لنجلي طوال الوقت

وشدد أمير كرارة على أنه سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أنه أصبح يأخذ نجله معه خلال لعب كرة القدم، مضيفًا: "بأخده معايا اللعب عشان كبر وبقى يساعدني".

وكان الفنان أمير كرارة، دخل في نوبة من البكاء، وذلك بعد عرض صورة له مع والده المتوفي، وعلق أمير قائلا: "ياه.. ده الشخص الوحيد اللي مقدرش أشوف صورته وأمسك نفسي من الدموع"، ما حدى بمقدمة البرنامج بالخروج لفاصل عاجل.

وانهار الفنان أمير كرارة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بعد عرض هذه الصور، مؤكدا أن يحبه والده جدًا وكان الشخص الأقرب إلى قلبه وهو أغلى شخص في حياته، داعيًا له على الهواء مباشرة بالرحمة والمغفرة.

وأعرب أمير كرارة، عن حبه وتقديره للفنانة مي عز الدين كثيرًا وشارك معها الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أن مسلسل سوق الكانتو كان عمل ممتع بالنسبة له خلال رمضان الماضي.

وأوضح، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وبها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

وأشار إلى أنها اختفت تمامًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو" الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لا يحزن منها لأن لها حياتها الخاصة وخصوصيتها ويجب احترام ذلك، منوهًا بأنها تريد بعد كل عمل أن تختفي وتبعد عن الوسط، متابعا: "مشكلتها أنها بتختفي بعد أي عمل، بس بتسأل عليا ولما عملت المسلسل الاخير اتصلت بيا وسألت عليا".