جمال شعبان يكشف مفاجأة عن واقعة سقوط أحمد رفعت بأرض الملعب (فيديو)

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واقعة سقوط لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت،على الأرض فجأة خلال إحدى ونقله للمستشفى؛ إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.

وأوضح جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث للاعب أحمد رفعت عبارة عن خلل في عضلة القلب أو جلطة في الشريان التاجي، خاصة في السن أقل من 35 سنة، مستشهدا باللاعب «إيريكسن» وما حدث له من خلل كهربي وتوقف لعضلة القلب خلال إحدى المباريات.

طريقة تدليكه بمنطقة الصدر كانت خاطئة

وأعلن جمال شعبان أن أحمد رفعت فقد الوعي قبل سقوطه، وطريقة تدليكه بمنطقة الصدر كانت خاطئة؛ معلقا: أول 5 دقائق حاسمة في إنعاش القلب والمخ، منوها أن مساج الصدر له تأثير كبير في مثل تلك الحالات.

وأكد جمال شعبان أنه من المفترض أن يكون هناك جهاز صدمات في الملاعب؛ مشددا على أن وضع اللاعب أحمد رفعت على جهاز تنفس صناعي يعني أنه لم يتمكن من التنفس جيدا قبل السقوط.

والد أحمد رفعت توفي بنفس الحالة



وأردف جمال شعبان: البعض أخبرني أن والد أحمد رفعت توفي بنفس الحالة التي تعرض لها أحمد رفعت، مما يعني أنه قد يكون هناك خلل وراثي في الحالة.

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة اغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت أخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.