التموين تكشف عن بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع (فيديو)

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيها، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيها بدلًا من 100 جنيه، و27 جنيها لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين".

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "سعر كيلو الدواجن وصل 100 جنيه، بينما بلغت أسعار مجزئات الدواجن بين 40 و90 جنيها".

اللحوم الطازجة بـ250 جنيها

وتابع: "وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطرح كميات من اللحوم الطازجة بـ 250 جنيها، بنسبة تخفيضات تصل إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية"، موضحا: "الوزارة تضخ باستمرار كميات ضخمة من اللحوم السودانية والقادمة من جيبوتي، وتكون طازجة وبأسعار مخفضة".

وكشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أنه تم التعاقد على كميات تكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر، موضحا أن سعر كيلو اللحم المجمد يبلغ نحو 170 جنيها".