نشأت الديهي يكشف سبب الهجوم الإسرائيلي على مسلسل "مليحة" (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لديها فن راق تواصل دورها في التوعية من خلال الفن دائمًا بشكل غير مباشرمن خلال الشركة المتحدة.

الإعلام الإسرائيلي بدأ مهاجمة مسلسل "مليحة"

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام الإسرائيلي بدأ مهاجمة مسلسل "مليحة"، قبل عرضه، لأنه يجسد معاناة الشعب الفلسطيني امام الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "ركزوا على هذا المسلسل، اللي مش هتقدر تغيره بصورة مباشرة، ممكن نغيره بالقوى الناعمة، دور الفن الحقيقي نشر الوعي بين الشعب".

وأشار نشأت الديهي إلى أن عادل إمام هو ممثل فريد من نوعه، وتوهج مع سنه، والمبدع يوسف معاطي كان هو الصنايعي الذي ساهم في توهج الفنان عادل إمام، وأي فنان يعمل معه، معقبًا: "قلم يوسف معاطي كان يوزن بميزان الذهب، وكل إفيهات عادل إمام علامة جودة".

ولفت نشأت الديهي، إلى أن الفنانة إسعاد يونس في برنامجها تقوم بعرض الكثير من تترات المسلسلات التاريخية التي ما تزال تلعق في الأذهان.