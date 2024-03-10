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رئيس مجلس الإدارة
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احذروا تخفيف الملابس.. الأرصاد تكشف موعد الانحفاض الجديد في درجات الحرارة (فيديو)

الدكتورة إيمان شاكر
الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

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وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بدءا من الغد، وحتى يوم الجمعة المقبل.

 درجة الحرارة العظمى غدا 25 مئوية

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى غدا 25 مئوية، وتتراوح ما بين 28 لـ 29 مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاضا جديدا في الطقس، سيبدأ من يوم السبت المقبل، موضحة: “إحنا لسه في الشتا، ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس”.

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