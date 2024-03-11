جمال شعبان يحذر من عادة سيئة بعد الإفطار تسبب أزمة قلبية (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن كل الأطعمة النباتية مفيدة للجسم، وأفضل من اللحوم خاصة لو تم الإفراط فيها.



وحذر جمال شعبان ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، من تناول سيجارة وقهوة بعد الصيام، قائلا: "الناس الي لما الأذان يأذن بياخدوا السيجارة مع القهوة.. هذا يساوى أزمة قلبية فهي أخطر سيجارة".

وتابع جمال شعبان: "من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء، فالتمر لا يرفع السكر، وبعد الانتهاء من الصلاة، يأخذ وجبته الرئيسية التي تتكون من بروتين نبات أو حيواني، وخضراوات وسلطة، وقطع من الفاكهة سواء تفاح أو برتقال".

كوب اللبن مفيد جدا للجسم على مائدة الطعام

وأردف: “كوب اللبن مفيد جدا للجسم على مائدة الطعام وخاصة في السحور، وأنصح باللبن كامل الدسم”، موضحا أن مرض السكر الوراثي يعني البنكرياس لا يفرز الأنسولين للجسم".