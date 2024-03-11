التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من مواعيد الغلق بشهر رمضان (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مدت ساعات عمل بعض المحال التجارية، نظرا لأهميتها الكبرى خلال شهر رمضان مع زيادة الطلب عليها خلال تلك الأيام المباركة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "تعديل المواقيت يبدأ من الأحد مع مد ساعات المحلات والكافيهات إلى 2 صباحا بدلا من 11 مساء".

الورش تغلق الساعة 10 مساءً بدلا من 6

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، "الورش تغلق الساعة 10 مساءً بدلا من 6، بينما تكون الورش المقامة بالطرق السريعة مستمرة على مدار اليوم".

وأوضح أنه يتم استثناء محلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات الخضراوات والدواجن والسلع الغذائية والتيك أواي، من تطبيق مواعيد الغلق، على أن تكون متاحة على مدار الـ 24 ساعة".