أحمد موسى يكشف مفاجأة عن موعد اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "اليومين المقبلين قد يحدث فيهما اجتياح بري لرفح، وقد يبدوا أن التنفيذ غدا، وفق ما صرح به نتنياهو بضرورة القيام باجتياح رفح؛ بداعي القضاء على حركة حماس".

أمريكا مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء الأحد، أن ما يقوله جو بايدن حول ما يحدث في غزة ودعمها غير صحيح، وأمريكا مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرار حرب الإبادة.

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر لديها مساران لإسقاط المساعدات على قطاع غزة، الأول في مطار العريش والثاني التحالف الدولي، لافتا إلى أن الطائرات يوميا تحمل المساعدات ويتم إنزالها في القطاع.

وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وارتكاب المئات من المجازر بحق المدنيين العُزل سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولى والإنسانية، فى ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تستهدف تجريع الفلسطينيين القامعين تحت الحصار منذ أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أن أكثر من 90٪ من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية فى توفير الغذاء، فى ظل تعمد إسرائيلى لتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وأضاف «محسب»، أن الاحتلال الإسرائيلى تسبب فى خسائر مباشرة فى قطاع غزة تجاوزت 30 مليار دولار، فيما بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى من الشهداء والجرحى والمفقودين 110 آلاف، سقطوا خلال 2721 مجزرة خلال 155 يوماً، حيث تسببت هذه المجازر فى استشهاد وفقدان 30 ألفاً 960 شخصاً، بينهم 13 ألفاً و500 طفل، و9 آلاف من النساء، موضحا أن سياسة الحصار والتجويع وغياب الرعاية الصحية التى استهدفتها إسرائيل تسببت فى نزوح 90% من سكان القطاع جنوباً.

وانتقد عضو مجلس النواب، فشل مجلس الأمن بشكل متكرر فى الاضطلاع بمهامه فى صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف نزيف الدم الفلسطينى فى قطاع غزة، خاصة بعد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية فى استخدام الفيتو ٣ مرات لعرقلة إصدار قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، فى رسالة دعم وتأييد لاستمرار آلة الحرب الإسرائيلية فى ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب النائب أيمن محسب، مجلس الأمن بضمان توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون إعاقة إلى قطاع غزة تنفيذا لقرارى مجلس الأمن 2712 و2720، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم للدور المحورى لوكالة الأونروا فى توصيل المساعدات لسكان غزة، وهو ما جعلها هدفاً للاحتلال لتفكيكها وإنهاء وجودها داخل القطاع، مطالبا الدول التى علقت تمويلها للأونروا بالعدول عن قرارها واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، لتعزيز دخول المساعدات الإنسانية.