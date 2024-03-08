الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب سابق لنتنياهو: إسقاط "حماس" مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا

يحيى السنوار
يحيى السنوار

صرح النائب السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، اليوم الجمعة، بأن "إسقاط حركة حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن حاييم رامون، والذي تولى أكثر من وزارة خلال السنوات الماضية، من بينها وزارة العدل، أن "حركة حماس تسيطر مدنيا وعسكريا على قطاع غزة".

وأوضح رامون، بشأن السيطرة المدنية على غزة، أن "مَن يسيطر على الانقسام داخل القطاع سيحكم غزة، وحاليا من يسيطر على أغلبية الانقسام هي حركة حماس".
وزعم الوزير الإسرائيلي السابق أن "إسقاط حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا".

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