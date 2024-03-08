تحمل 250 شخصًا.. سقوط إطار طائرة أثناء إقلاعها من سان فرانسيسكو

واجهت طائرة بوينج 777 أثناء إقلاعها من الولايات المتحدة الأمريكية متجهة إلى اليابان مشكلة في أحد إطاراتها أمس.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فقد فقدت الطائرة "طراز بوينج 777" التابعة لشركة يونايتد أيرلاينز إطارًا خلال إقلاعها من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أمس الخميس، وعلى متنها حوالي 250 شخصًا.

فيما هبطت الطائرة التي كان من المفترض أن تتوجه إلى اليابان، بعد ذلك بوقت قصير في لوس أنجوس دون وقوع أي مشاكل أو خسائر، ومن جانبها خرجت شركة يونايتد أيرلاينز التابع لها الطائرة وشددت على أن طائرات الركاب مصممة للهبوط بإطارات مفقودة أو تالفة.

يشار إلى أن طائرة بوينج 777 تحتوي على ست عجلات على كل جانب تحت الأجنحة.