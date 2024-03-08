بايدن لمنتقديه: سني الكبيرة جعلتني أرى "الأمور أوضح"

في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على منتقدي ترشحه لولاية ثانية رغم سنه المتقدمة بالقول إن سنواته الـ81 جعلته يرى الأمور "أوضح أكثر من أي وقت مضى"، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق أظهرت استطلاعات رأي أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتقدون أن سن بايدن الكبيرة لا تؤهله للترشح لولاية جديدة.

فيما أعلن بايدن نهاية الشهر الماضي أن الفحوصات الطبية السنوية التي أجراها، لم تكشف عن أي جديد بشأن صحته، مؤكدا تمتعه بصحة جيدة وقدرة على أداء مهامه.