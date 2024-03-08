تظاهرات بواشنطن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

خرجت عدد من التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بأعمال الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتظاهر المئات اليوم الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس، بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، لتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط الكونغرس.