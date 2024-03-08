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الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تظاهرات بواشنطن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

خرجت عدد من التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بأعمال الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتظاهر المئات اليوم الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس، بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، لتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط الكونغرس.

الجريدة الورقية