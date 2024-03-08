الإذاعة الإسرائيلية: رفح أكبر بكثير من أي شيء وقع في الحرب على غزة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مدينة رفح حدث أكبر بكثير من أي شيء وقع في الحرب على قطاع غزة، حتى الآن.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الإذاعة، صباح اليوم الجمعة، أن "هناك خطة عسكرية جاهزة للجيش الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ولكن الرغبة الحقيقة في هذا الأمر ضعيفة إلى حد ما".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نوعام أمير، المعلق العسكري لصحيفة "ماقور ريشون"، أن "الجيش الإسرائيلي يرى في مدينة رفح بمثابة حدث أكبر بكثير من أي شيء حدث في الحرب على غزة، حتى الآن".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن "إسرائيل لن تتراجع عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، رغم الرفض الدولي".