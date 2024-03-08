القوات الأمريكية تستهدف 4 صواريخ "كروز" تابعة لـ"أنصار الله"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، صباح اليوم الجمعة، أن قواتها استهدفت 4 صواريخ "كروز" مضادة للسفن وطائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس ضد أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون (جماعة أنصار الله) في اليمن".

وتابع البيان، بالقول: "تم إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه خليج عدن".

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

