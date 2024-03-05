شادي عبد الستار سليم يتوج كشخصية عربية أيقونية في مجال النساء والتوليد

في احتفالية ملتقى الأيقونات العربية

في إطار حدث مميز وبهيج، أقيمت احتفالية "ملتقى الأيقونات العربية" يوم أمس في احد فنادق القاهرة. الكبري بحضور ممثلي الدول العربية المختلفة، بما في ذلك مصر والجزائر والإمارات والعراق والسعودية وسلطنة عمان وتونس والمغرب. بهدف اختيار شخصية مميزة في كل مجال لتصبح رمزًا عربيًا في مجالها، والتي تعد إلهامًا للجميع في المنطقة.

ومن بين الشخصيات الرائعة التي تم اختيارها خلال هذا الملتقى تتويج د. شادي عبد الستار سليم كشخصية عربية أيقونية في مجال النساء والتوليدوطب الجنين . يُعتبر د. شادي عبد الستار سليم استشاريًا معروفًا في هذا المجال ورئيسًا للجمعية العربية لطب الجنين، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة مركز نيوكليوباترا الطبي. يعتبر د. شادي عبد الستار سليم مثالًا حيًا للتفاني والتميز في العمل الطبي والمساهمة الفعالة في تطوير مجال النساء والتوليدوطب الجنين وتدريب الاطباء في العالم العربي.

وتم اختيار د. شادي عبد الستار سليم بناءً على خبرته الواسعة وإسهاماته الملموسة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأجنة وتعزيز التوعية الصحية في المجتمع. وقد أشاد الممثلون عن الدول العربية المشاركة بتفانيه ومساهماته القيمة في مجال النساء والتوليدوطب الجنين ورؤيته الرائدة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز صحة المرأة وسلامتها.

وفي كلمته خلال الحفل، أبدى د. شادي عبد الستار سليم امتنانه العميق لاختياره كشخصية عربية أيقونية في مجاله، وأعرب عن التزامه المستمر لتحسين رعاية النساء والأجنة في المنطقة العربيةوانه اخذ على عاتقه تدريب الاطباء ونشر الوعى المجتمعي بأهمية طب الجنين . كما دعا لتعزيز التعاون بين الدول العربية المختلفة في مجال الطب وتشجيع الابتكار والبحث العلمي لتحقيق تقدم مستدام في رعاية الصحة.

وتعد هذه الاحتفالية نقطة تحول مهمة في تاريخ العناية بصحة المرأة والأجنة في العالم العربي. إن اختيار د. شادي عبد الستار سليم كشخصية عربية أيقونية يعكس الاعتراف بالجهود المبذولة في هذا المجال ويعزز الوعي بأهمية تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة الأمهات والأجنة .

.وفي الختام ، أعرب الحضور عن فرحتهم وتفاؤلهم بمستقبل مشرق للرعاية الصحية في المنطقة العربية. وتعهدوا بدعم الشخصيات الأيقونية المختارة والعمل المشترك لتحقيق التغيير والتطوير المستدام في مجال النساء والتوليد.

.جدير بالذكر..إن احتفالية ملتقى الأيقونات العربية تعكس التطور والتقدم الذي يحدث في المجال الطبي في العالم العربي. ومن المتوقع أن تلعب الشخصيات الأيقونية المختارة دورًا هامًا في تعزيز الوعي الصحي وتطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين رعاية النساء والأجنة وتعزيز صحتهم في المستقبل.

في النهاية، أكد الحضور والمشاركين علي ضرورةأن نحتفل بإنجازات الشخصيات العربية المميزة ونشجعها على الاستمرار في تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا. إن د. شادي عبد الستار سليم وغيره من الشخصيات الأيقونية في مجالاتهم يمثلون رموزًا للتفاني والتميز والتطور في العالم العربي، ونتطلع إلى مستقبل واعد يشهد تحسينًا مستدامًا في رعاية النساء والتوليد.