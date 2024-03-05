إحتفالية لمركز إعلام الوادى الجديد بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، إحتفالية بمناسبة إحتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد تحت شعار ” يوم الشهيد ذكرى وإعتراف بالجميل” وفي إطار فاعليات قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالاحتفال بهذه المناسبة . تضمنت الاحتفالية ، التي استضافها معهد موط الأزهري الإعدادي والثانوي للبنين ، العديد من الفقرات من بينها ندوة تثقيفية لطلاب المعهد ، وفيلم تسجيلي طويل بعنوان " نسر مصر الشهيد عبد المنعم رياض " .

شارك في الندوة العميد أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي مسئول بجهاز المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد ، والشيخ طارق عبد المؤمن مدير معهد موط الأزهري للبنين ، وحضرها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ، ومدعوون من أبناء وأسر الشهداء .

بدأت فاعليات الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم أكد العميد محمد عبد المنعم أن ثمة أسبابا عدة تدعونا للإحتفال بذكرى يوم الشهيد أهمها إعتزازنا وتقديرنا بدور ومكانة شهداء مصر عموما الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل أن تعيش مصر في عزة وإستقرار ، وكذلك إحياء لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي إستشهد بين جنوده على الجبهة في التاسع من مارس عام ١٩٦٩ ليقدم أعلى وأسمى آيات التضحية والفداء وليكون نبراسا ومثالا لشهداء مصر .

وأضاف قائلا نحتفل أيضا بهذه المناسبة من أجل غرس روح الولاء والإنتماء لدى الأجيال الحالية والشباب الذين لم يعاصروا هؤلاء الشهداء العظماء ونحثهم على التضحية من أجل الوطن وأن يكون هؤلاء الشهداء عبرة يحتذى بها للأجيال الحالية .

وأكد العميد محمد عبد المنعم أنه يجب الإعتراف أيضا بأن ما تعيشه مصر من تطور وتنمية يعود أيضا لدور الشهداء ، فما كان للاستقرار والتنمية أن يتحققان في ظل وجود الإرهاب ، ولقد ضحى شهداؤنا من القوات المسلحة وقوات الشرطة بأرواحهم لأجل القضاء على الإرهاب وإفساح المجال لتحقيق التنمية .



وأكد على أهمية أن تكون قصص الشهداء متاحة في وسائل الاعلام والمدارس والجامعات ليتعلم شبابنا وأبناؤنا معنى التضحية والفداء من خلال قصص هؤلاء الأبطال ، مشيدا في هذا الصدد بدور الهيئة العامة للاستعلامات عبر مراكز الاعلام المنتشرة في المحافظات ، من خلال دأبها في مواكبة كافة المناسبات الوطنية والتجاوب مع كافة المتغيرات .

وقال العميد محمد عبد المنعم : ان دعم الدولة والقيادة السياسية لأسر الشهداء يؤكد على تقدير الدولة والقيادة السياسية للشهداء واعترافا بدورهم وماقدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن .

ثم تناول العميد محمد عبد المنعم بالتفصيل دور الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض مع القوات المسلحة ومواقفه التي لاتنسى وكيفية استشهاده ، كما تناول دور العديد من شهداء مصر أيضا ومن بينهم الرائد عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبطل احمد المنسي والبطل احمد حمدي والبطل خالد المغربي

ومن جانبه أكد مدير المعهد الشيخ طارق عبد المؤمن أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعيد للذاكرة ما قدمه شهداء مصر الأبطال من تضحيات وبطولات لأجل وطنهم ، مقدما التهنئة لكل المصريين بهذه المناسبة الغالية .

وفي ختام الاحتفالية شاهد الحضور فيلما تسجيليا عن البطل الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض ، وفيلما تسجيليا آخر يظهر دور الشهيد ومنزلته واهتمام الدولة ودعمها لأسر الشهداء.

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